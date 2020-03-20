В Минздраве напомнили частным лабораториям, что они обязаны сообщать о больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Министерстве здравоохранения напомнили частным лабораториям, что они обязаны сообщать в учреждения общественного здоровья о положительном результате теста на COVID-19, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни на территории Украины. В противном случае — у них заберут лицензию. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.
“Вчера Министерство здравоохранения направило еще раз письмо-разъяснение о порядке проведения ПЦР-диагностики на коронавирусную болезнь, где четко указано что и как нужно сообщать, в том числе и частным лабораториям. Предоставлять экстренное сообщение в учреждения общественного здоровья, для того, чтобы своевременно провести эпидрасследование и не было нигде никакой задержки, чтобы эпидемиологи вовремя отработали контактных и предотвратили распространение коронавирусной болезни на территории нашей страны”, — сказал Ляшко.
Он отметил, что в частных лабораторий есть такое требование — лаборатории, которые начнут тестирование на ПЦР — должны первых своих пять положительных и десять отрицательных образцов передать в национальную референс лабораторию, которая подтвердит правильность проведения этих исследований и верифицирует все образцы.
“В дальнейшем они будут обязаны, и сейчас они обязаны, отчитываться по установленной Министерством здравоохранения форме, для того, чтобы мы не пропускали любого случая коронавирусной болезни на территорию нашего государства. В случае нарушения указанных норм Министерство здравоохранения будет инициировать отзыв лицензии на медицинскую практику, которая есть в лабораториях, поскольку это диагностическое исследование, а также будет обращаться к определенным компетентным органам, для того, чтобы проверяли требованию этих лабораторий на соблюдение требований технических регламентов, которые дают право ей работать в сфере лабораторной диагностики”, — добавил Виктор Ляшко.
Напомним, в Киеве пациент сделал тест в частной клинике, однако затем делал повторный тест в сертифицированной лаборатории.