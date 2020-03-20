В Минздраве напомнили частным лабораториям, что они обязаны сообщать о больных COVID-19

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Министерстве здравоохранения напомнили частным лабораториям, что они обязаны сообщать в учреждения общественного здоровья о положительном результате теста на COVID-19, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни на территории Украины. В противном случае — у них заберут лицензию. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент УНН.