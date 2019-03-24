В Киеве при взрыве погиб россиянин, который находился в розыске за убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Голосеевском районе Киева из-за взрыва в квартире погиб россиянин, который находился в розыске за совершение убийства в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Так, сообщение о взрыве на проспекте Науки в Голосеевском районе в полицию поступило около 23-х часов.
"Полицейские установили личность погибшего, это 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки", - говорится в сообщении.
Также, по предварительной информации взрывотехников, сработало самодельное взрывное устройство. При осмотре взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.
Материалы должным образом зарегистрировали в Журнал единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Следователи определяются с правовой квалификацией события.
Напомним, во время взрыва в столичной многоэтажке пострадал врач.