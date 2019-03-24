У Києві при вибуху загинув росіянин, який перебував у розшуку за вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Голосіївському районі Києва через вибух у квартирі загинув росіянин, який перебував у розшуку за вчинення вбивства в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу поліції Києва.
Так, повідомлення про вибух на проспекті Науки у Голосіївському районі до поліції надійшло близько 23-ї години.
"Поліцейські встановили особу загиблого, це 28-річний громадянин Російської Федерації, який перебував у розшуку за вчинення вбивства в Україні та винаймав квартиру на проспекті Науки", - йдеться в повідомленні.
Також, за попередньою інформацією вибухотехніків, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Під час огляду вибухотехніки вилучили фрагменти саморобного вибухового пристрою, кілька паспортів різних держав та мобільні телефони.
Матеріали належним чином зареєстрували до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Слідчі визначаються з правовою кваліфікацією події.
Нагадаємо, під час вибуху у столичній багатоповерхівці постраждав лікар.