В Киеве правоохранители изъяли у мужчины пистолет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Столичные правоохранители обнаружили у мужчины предмет, похожий на спортивный пистолет с явными признаками переработки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Злоумышленник переделал сигнальный пистолет на травматическое оружие. Полицейские направили изъятые предметы на экспертизу. Начато уголовное производство.
Автомобиль марки "БМВ", с подозрительными лицами внутри, остановили полицейские группы быстрого реагирования на улице Автозаводская.
Во время проверки документов мужчины заметно нервничали, поэтому правоохранители решили провести поверхностный осмотр. В результате полицейские обнаружили в ремнем джинсовых брюк у пассажира иномарки предмет, похожий на спортивный пистолет с явными признаками переработки.
По предварительным выводам, это сигнальный пистолет, предназначенный для стрельбы шумовыми патронами, который кустарным способом переделан в огнестрельное оружие для отстрела резиновыми пулями. Изъятое оружие направлено на экспертизу.
По факту дела начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.