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У Києві правоохоронці вилучили у чоловіка пістолет

У Києві правоохоронці вилучили у чоловіка пістолет

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Столичні правоохоронці виявили у чоловіка предмет, схожий на спортивний пістолет з явними ознаками переробки. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

Зловмисник переробив сигнальний пістолет на травматичну зброю. Поліцейські направили вилучені предмети на експертизу. Розпочато кримінальне провадження.
Автомобіль марки “БМВ”, із підозрілими особами всередині, зупинили поліцейські групи швидкого реагування на вулиці Автозаводська.

Під час перевірки документів чоловіки помітно нервували, тому правоохоронці вирішили провести поверхневий огляд. У результаті поліцейські виявили за ременем джинсових брюк у пасажира іномарки предмет, схожий на спортивний пістолет з явними ознаками переробки.

За попередніми висновками, це сигнальний пістолет, призначений для стрільби шумовими набоями, який кустарним способом перероблений на вогнепальну зброю для відстрілу гумовими кулями. Вилучена зброя направлена на експертизу.

За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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