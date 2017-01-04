У Києві правоохоронці вилучили у чоловіка пістолет

Зловмисник переробив сигнальний пістолет на травматичну зброю. Поліцейські направили вилучені предмети на експертизу. Розпочато кримінальне провадження.

Автомобіль марки “БМВ”, із підозрілими особами всередині, зупинили поліцейські групи швидкого реагування на вулиці Автозаводська.



Під час перевірки документів чоловіки помітно нервували, тому правоохоронці вирішили провести поверхневий огляд. У результаті поліцейські виявили за ременем джинсових брюк у пасажира іномарки предмет, схожий на спортивний пістолет з явними ознаками переробки.



За попередніми висновками, це сигнальний пістолет, призначений для стрільби шумовими набоями, який кустарним способом перероблений на вогнепальну зброю для відстрілу гумовими кулями. Вилучена зброя направлена на експертизу.



За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.