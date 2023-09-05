В Киеве сообщают о "минировании" одной из школ: полиция проверяет информацию

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"Проходит сейчас отработка, еще продолжается проверка", - сказала она.

Напомним

В понедельник, 4 сентября, полиция получила информацию о "минировании" всех средних школ и колледжей в Киеве.

В КГВА сообщили, что правоохранители проверили все средние школы после сообщения о "минировании", однако, вызов был ложным.