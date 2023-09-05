У Києві повідомляють про "замінування" однієї зі шкіл: поліція перевіряє інформацію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Поліції надійшло повідомлення про "замінування" ліцею №293 міста Києва. Про це у коментарі УНН підтвердила начальниця відділу комунікації ГУНП у Києві Юлія Гірдвіліс.
Цитата
"Проходить зараз відпрацювання, ще триває перевірка", - сказала вона.
Нагадаємо
У понеділок, 4 вересня, поліція отримала інформацію про "замінування" усіх середніх шкіл та коледжів у Києві.
У КМВА повідомили, що правоохоронці перевірили всі середні школи після повідомлення про "замінування", однак, виклик був хибним.