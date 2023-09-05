У Києві повідомляють про "замінування" однієї зі шкіл: поліція перевіряє інформацію

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"Проходить зараз відпрацювання, ще триває перевірка", - сказала вона.

Нагадаємо

У понеділок, 4 вересня, поліція отримала інформацію про "замінування" усіх середніх шкіл та коледжів у Києві.

У КМВА повідомили, що правоохоронці перевірили всі середні школи після повідомлення про "замінування", однак, виклик був хибним.