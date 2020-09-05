В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который избил священника
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Дарницком районе столицы сообщили о подозрении мужчине, который, находясь вблизи ТЦ в нетрезвом состоянии, избил священника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"В правоохранительные органы столицы обратились неравнодушные граждане, которые стали свидетелями вызывающего поведения нападающего. Из-за словесного конфликта он нанес священнослужителю несколько ударов в лицо, а в дальнейшем, с целью запугивания и унижения лиц, решивших помочь пострадавшему, демонстрировал оружие и нецензурно выражался в их адрес", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 296 УК Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом. Досудебное следствие продолжается.
Как сообщал УНН, в Киеве возле торгового центра на улице Архитектора Вербицкого мужчина избил священника. Полиция задержала злоумышленника и открыла уголовное производство.