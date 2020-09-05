У Києві повідомили про підозру чоловіку, який побив священника

“До правоохоронних органів столиці звернулись небайдужі громадяни, які стали свідками зухвалої поведінки нападника. Через словесний конфлікт він наніс священнослужителю декілька ударів в обличчя, а в подальшому, з метою залякування та приниження осіб, які вирішили допомогти потерпілому, демонстрував зброю та нецензурно висловлювався на їхню адресу”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК України — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Досудове слідство триває.

Як повідомляв УНН, у Києві біля торгового центру на вулиці Архітектора Вербицького чоловік побив священника. Поліція затримала зловмисника та відкрила кримінальне провадження.