У Києві повідомили про підозру чоловіку, який побив священника
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Дарницькому районї столиці повідомили про підозру чоловіку, який, перебуваючи поблизу ТЦ у нетверезому стані, побив священника. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає УНН.
“До правоохоронних органів столиці звернулись небайдужі громадяни, які стали свідками зухвалої поведінки нападника. Через словесний конфлікт він наніс священнослужителю декілька ударів в обличчя, а в подальшому, з метою залякування та приниження осіб, які вирішили допомогти потерпілому, демонстрував зброю та нецензурно висловлювався на їхню адресу”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК України — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Досудове слідство триває.
Як повідомляв УНН, у Києві біля торгового центру на вулиці Архітектора Вербицького чоловік побив священника. Поліція затримала зловмисника та відкрила кримінальне провадження.