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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 59832 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 81134 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111905 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 147281 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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В Киеве полиция посреди улицы обнаружила тело убитой женщины

В Киеве полиция посреди улицы обнаружила тело убитой женщины

Киев  •  УНН

 • 40766 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Полиция Киев 7 марта ночью в Дарницком районе обнаружила тело женщины с признаками насильственной смерти. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Детали

7 марта около 03.00 часов в полицию Киева поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на улице Бажана обнаружено тело неизвестной женщины без признаков жизни.

Наряд полиций, который прибыл по адресу, обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти. Сейчас на месте происшествия работают следователи, кинологи и другие профильные службы.

По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

44-летний киевлянин убил двух сестер ради квартиры. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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