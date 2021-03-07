В Киеве полиция посреди улицы обнаружила тело убитой женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Полиция Киев 7 марта ночью в Дарницком районе обнаружила тело женщины с признаками насильственной смерти. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
Детали
7 марта около 03.00 часов в полицию Киева поступило сообщение о том, что в Дарницком районе столицы на улице Бажана обнаружено тело неизвестной женщины без признаков жизни.
Наряд полиций, который прибыл по адресу, обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти. Сейчас на месте происшествия работают следователи, кинологи и другие профильные службы.
По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
44-летний киевлянин убил двух сестер ради квартиры. Ему грозит пожизненное лишение свободы.