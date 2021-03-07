У Києві поліція посеред вулиці виявила тіло вбитої жінки

Деталі

7 березня близько 03.00 години до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у Дарницькому районі столиці на вулиці Бажана виявлено тіло невідомої без ознак життя.

Наряд поліцій, який прибув за адресою, виявив тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Наразі на місці події працюють слідчі, кінологи та інші профільні служби.

За даним фактом слідчим управлінням столичного главку відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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