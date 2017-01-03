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В Киеве планируют построить канатную дорогу и пешеходный мост - В.Кличко

В Киеве планируют построить канатную дорогу и пешеходный мост - В.Кличко

Киев • УНН

 • 9220 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Столичные власти планируют начать строительство пешеходного моста в Киеве, который соединит Арку Дружбы народов с Владимирской горкой, а также запланировано строительство канатной дороги. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского головы.

"Мы планируем начать строительство пешеходного моста, который соединит Арку Дружбы народов с Владимирской горкой. Это даст возможность сделать новый туристический маршрут, - отметил Виталий Кличко. - Мы также общаемся с инвесторами, чтобы начать строительство канатной дороги, - с правого до левого берега, до Труханова острова, и которая в будущем будет завязана на Гидропарк. Это тоже даст толчок для туристической привлекательности города", - отметил мэр Киева.

Также В.Кличко добавил, что столичная власть развивает туристический потенциал Киева. И в рамках подготовки к Евровидению большое внимание уделяет именно развитию туристической инфраструктуры.

"Моя задача как мэра сделать все, чтобы Евровидение прошло на очень высоком уровне. Музыку любят все, следовательно внимание всего мира будет приковано к Киеву. Поэтому Евровидение - это возможность презентовать наш город. И мы должны им воспользоваться. Мы инвестируем миллиарды гривен для развития инфраструктуры. Евровидение продлится несколько недель, а инфраструктура, в которую мы инвестируем средства, останется нам навсегда", - подытожил В.Кличко.

Украинские Национальные Новости

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