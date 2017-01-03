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У Києві планують побудувати канатну дорогу і пішохідний міст - В.Кличко

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Столична влада планує розпочати будівництво пішохідного мосту у Києві, який з’єднає Арку Дружби народів з Володимирською гіркою, а також заплановано будівництво канатної дороги. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу Київського міського голови.

“Ми плануємо почати будівництво пішохідного мосту, який з’єднає Арку Дружби народів з Володимирською гіркою. Це дасть можливість зробити новий туристичний маршрут, — зазначив Віталій Кличко. — Ми також спілкуємося з інвесторами, щоби розпочати будівництво канатної дороги, — з правого до лівого берега, до Труханова острова, і яка в майбутньому буде зав’язана на Гідропарк. Це теж дасть поштовх для туристичної привабливості міста”, — зазначив мер Києва.

Також В.Кличко додав, що столична влада розвиває туристичний потенціал Києва. І в рамках підготовки до Євробачення велику увагу приділяє саме розвитку туристичної інфраструктури.

“Моє завдання як мера зробити все, щоби Євробачення пройшло на дуже високому рівні. Музику люблять всі, отже увага всього світу буде прикута до Києва. Тож Євробачення — це можливість презентувати наше місто. І ми повинні нею скористатися. Ми інвестуємо мільярди гривень для розвитку інфраструктури. Євробачення триватиме кілька тижнів, а інфраструктура, в яку ми інвестуємо кошти, залишиться нам назавжди”, — підсумував В.Кличко.

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