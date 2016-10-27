В Киеве во время профилактической акции обнаружили 2 женщин с подозрением на онкозаболевания

По словам начальника районного управления здравоохранения Ларисы Коцан, бесплатные обследования проводятся с целью обратить внимание общества к проблеме профилактики и ранней диагностики рака молочной железы.

"Проведение Дня открытых дверей в рамках празднования Всеукраинского дня борьбы с заболеваниями раком молочной железы становится традиционным. В этот день на базе учреждений здравоохранения Деснянского района организуются консультации профильных врачей и бесплатные обследования с целью повышения уровня онкологической настороженности и грамотности среди женского населения. Наша задача обратить внимание общества к проблеме профилактики и ранней диагностики рака молочной железы", - отметила она.

Так, во время проведения акции в консультативно-диагностических центрах района в целом было обследовано 53 женщин.

По рекомендации специалистов 26 женщин прошли ультразвуковое обследование молочных желез и органов малого таза, 10 - маммографическое обследование.

Так, по итогам акции в Деснянском районе столицы у 2 женщин было обнаружено патологические изменения, которые требуют дальнейшего обследования.

Напомним, как сообщал УНН, онкологи отмечают: рак груди у женщин - не приговор. Статистика свидетельствует о том, что в случае раннего выявления проблемы, процесс выздоровления наступает в 75-85% женщин.

Также напомним, по словам заместителя директора Национального института рака Сергея Коровина, Украина не имеет надлежащего скрининга раковых заболеваний.

"Поэтому мы можем пока только заниматься профилактикой - с помощью ваших коллег, какой литературы, освещать эти проблемы и говорить о том, что не забывайте обращаться к врачам", - отметил он.

Вместе с тем, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, система профилактики заболеваний должна быть создана в Украине на примере зарубежного опыта.