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У Києві під час профілактичної акції виявили 2 жінок із підозрою на онкозахворювання

У Києві під час профілактичної акції виявили 2 жінок із підозрою на онкозахворювання

Київ • УНН

 • 9372 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Учора, 26 жовтня, у Деснянському районі Києва пройшов День профілактики раку молочної залози. Про це повідомляє Деснянська районна в м.Києві державна адміністрація, передає УНН.

За словами начальника районного управління охорони здоров’я Лариси Коцан, безкоштовні обстеження проводяться з метою звернути увагу суспільства до проблеми профілактики та ранньої діагностики раку молочної залози.

“Проведення Дня відкритих дверей в рамках відзначення Всеукраїнського дня боротьби із захворюваннями на рак молочної залози стає традиційним. У цей день на базі закладів охорони здоров’я Деснянського району організовуються консультації профільних лікарів та безкоштовні обстеження з метою підвищення рівня онкологічної настороги та грамотності серед жіночого населення. Наше завдання звернути увагу суспільства до проблеми профілактики та ранньої діагностики раку молочної залози”, — відзначила вона.

Так, під час проведення акції у консультативно-діагностичних центрах району загалом було обстежено 53 жінок.

За рекомендацією фахівців 26 жінок пройшли ультразвукове обстеження молочних залоз та органів малого тазу, 10 — мамографічне обстеження.

Так, за підсумками акції у Деснянському районі столиці у 2 жінок було виявлено патологічні зміни, які потребують подальшого обстеження.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, онкологи наголошують: рак грудей у жінок — не вирок. Статистика свідчить про те, що у разі раннього виявлення проблеми, процес одужання настає у 75–85% жінок.

Також нагадаємо, за словами заступника директора Національного інститут раку Сергія Коровіна, Україна не має належного скринінгу ракових захворювань.

"Тому ми в змозі поки тільки лише займатися профілактикою — за допомогою ваших колег, якоїсь літератури, висвітлювати ці проблеми і говорити про те, що не забувайте звертатися до лікарів",- зазначив він.

Разом з тим, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, система профілактики захворювань має бути створена в Україні на прикладі іноземного досвіду.

Українські Національні Новини

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