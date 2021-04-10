В Киеве во время пожара в квартире обнаружили двух детей без признаков жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Во время пожара в Деснянском районе Киева спасатели обнаружили в квартире двух детей без признаков жизни. Благодаря неотложной домедицинской помощи детям удалось вернуть дыхания. Они госпитализированы. Об этом рассказали в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Цитата
“9 апреля в 17 час. 01 мин. в Деснянском районе в квартире на четырнадцатом этаже шестнадцатиэтажного жилого дома возник пожар. Во время тушения пожара в комнате квартиры без признаков жизни обнаружены 2 ребенка (2015 и 2019 рождения)”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что чрезвычайники вынесли детей на свежий воздух и оказали неотложную домедицинскую помощь. Благодаря действиям спасателей дыхания у детей была восстановлена, а самих детей передали в карету скорой медицинской помощи, которых в тяжелом состоянии позже госпитализировали в больницу.
В 17 ч. 26 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 15 м.кв.
Напомним
Накануне в Киеве ексдепутат Киевсовета Виталий Даниленко пытался сжечь квартиру с женой и четырьмя детьми, ему сообщили о подозрении.