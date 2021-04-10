У Києві під час пожежі в квартирі виявили двох дітей без ознак життя

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“9 квітня о 17 год. 01 хв. у Деснянському районі в квартирі на чотирнадцятому поверсі шістнадцятиповерхового житлового будинку виникла пожежа. Під час гасіння пожежі в кімнаті квартири без ознак життя виявлено 2 дитини (2015 та 2019 років народження)”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що надзвичайники винесли дітей на свіже повітря та надали невідкладну домедичну допомогу. Завдяки діям рятувальників дихання у дітей було відновлено, а самих дітей передано до карети швидкої медичної допомоги, яких у важкому стані пізніше госпіталізували до лікарні.

О 17 год. 26 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 15 м.кв.

Нагадаємо

Напередодні у Києві ексдепутат Київради Віталій Даниленко намагався спалити квартиру з дружиною та чотирма дітьми, йому повідомили про підозру.