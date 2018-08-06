В Киеве полностью выгорел автомобиль с водителем внутри

Как рассказали спасатели, сегодня, 6 августа, в 2:40 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о том, что на ул. Саперно-Слободской, 29 произошло дорожно-транспортное происшествие.

"Как оказалось, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и столкнулся с электроопорой, в результате чего в автомобиле возник пожар. Не теряя времени, бойцы приступили к тушению пожара. В 2:59 возгорание было локализовано, а в 3: 08-ликвидовано.Внаслидок пожара автомобиль выгорел полностью. Во время тушения пожара бойцы обнаружили в автомобиле тело человека", - рассказали в пресс-службе.

Пожарные добавили, что обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и личность погибшего человека устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, во Львовской области в результате столкновения двух легковушек пострадали 5 человек, среди которых двое детей.