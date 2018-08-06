У Києві вщент вигорів автомобіль з водієм всередині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Голосіївському районі Києва рятувальники під час гасіння пожежі в автомобілі виявлено тіло людини. Про це у мережі Facebook повідомила прес-служба ДСНС України у місті Києві, передає УНН.
Як розповіли рятувальники, сьогодні, 6 серпня, о 2:40 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про те, що на вул. Саперно-Слобідській, 29, трапилась дорожньо-транспортна пригода.
“Як виявилось, водій автомобіля Mercedes не впорався з керуванням і зіткнувся з електроопорою, внаслідок чого в автівці виникла пожежа. Не гаючи часу, бійці приступили до гасіння пожежі. О 2:59 займання було локалізовано, а о 3:08-ліквідовано.Внаслідок пожежі автомобіль вигорів повністю. Під час гасіння пожежі бійці виявили в автомобілі тіло людини”, — розповіли у прес-службі.
Пожежники додали, що обставини дорожньо-транспортної пригоди та особу загиблої людини встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, у Львівській області внаслідок зіткнення двох легковиків постраждало 5 людей, серед яких двоє дітей.