В Киеве объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Киевлян предупредили об ухудшении погодных условий и сильном ветре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".
"В ближайший час и до конца суток 21 мая порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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Аналогичное предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности ожидаются по Киевской области.
Напомним, активный атмосферный фронт принесет грозы на запад Украины.