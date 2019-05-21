У Києві оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Киян попередили про погіршення погодних умов і сильний вітер. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані "Укргідрометцентру".
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 21 травня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
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Аналогічне попередження про небезпечні метеорологічні явища I рівня небезпечності очікуються по Київській області.
Нагадаємо, активний атмосферний фронт принесе грози на захід України.