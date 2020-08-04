В Киеве объявили подозрение "самообороновцу" аннексированного Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В столице объявили подозрение участнику незаконного вооруженного формирования (НВФ) "Самооборона Крыма", по месту его жительства провели обыски. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, передает УНН.
"Гражданин Украины, будучи участником незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", в течение февраля-марта 2014 года проходил службу на блокпосту, расположенном на въезде в г. Ялта, вблизи пгт Массандра АР Крым. При этом, подозреваемый, будучи вооружен, осуществлял незаконные проверки документов граждан Украины, обыск транспортных средств, а также принимал участие в их задержании на территории полуострова. За свои "заслуги" перед оккупантами в 2016 году "самообороновец" получил медаль "За возвращение Крыма"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня во время обысков, в том числе по месту жительства подозреваемого, изъяли подтверждающие материалы по содействию оккупационным властям, вещи и документы, являющиеся доказательствами его противоправной деятельности. Участнику НВФ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 УК Украины.
"В настоящее время прокуратура автономии направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения", - добавили в прокуратуре.
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