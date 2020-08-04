У Києві оголосили підозру "самооборонівцю" анексованого Криму

"Громадянин України, будучи учасником незаконного збройного формування "Самооборона Криму", протягом лютого-березня 2014 року проходив службу на блокпосту, розташованому на в’їзді до м. Ялта, поблизу смт. Масандра АР Крим. При цьому, підозрюваний, будучи озброєним, здійснював незаконні перевірки документів громадян України, обшук транспортних засобів, а також приймав участь у їх затриманні на території півострова. За свої "заслуги" перед окупантами у 2016 році "самооборонівець" отримав медаль "За повернення Криму"", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні під час обшуків, у тому числі за місцем проживання підозрюваного, вилучили підтверджуючі матеріали щодо сприяння окупаційним органам влади, речі та документи, які є доказами його протиправної діяльності. Учаснику НЗФ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України.

"На даний час прокуратура автономії скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", – додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, у Слов’янську за участь у НЗФ "ДНР" заочно судитимуть "беркутівця" з позивним "Динозавр".