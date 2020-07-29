В Киеве обустроят "перехватывающие паркинги" вблизи шести станций метро
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Вблизи шести станций метро в Киеве обустроят "перехватывающие парковки". Первая из них - возле станции метро "Выдубичи" - уже работает в режиме опытной эксплуатации. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу госадминистрации.
"Первый из шести "перехватывающих паркингов" - возле станции метро "Выдубичи" - уже работает в режиме опытной эксплуатации, пока на бесплатной основе. Он рассчитан на 193 места. На сегодня в среднем ежедневно владельцы автомобилей оставляют на парковке 120-140 автомобилей" , - отметил Густелев.
Так, "перехватывающие паркинги" появятся на въездах в столицу на пяти направлениях:
▪️ Ирпенское направление - возле станции метро "Академгородок";
▪️ Житомирское направление - возле станции метро "Святошин";
▪️ Одесское направление - возле станций метро "Выдубичи" и "Ипподром";
▪️ Бориспольское направление - возле станции метро "Красный Хутор";
▪️ Гостомельское направление - возле станции метро "Сырец".
Всего на этих паркингах смогут разместиться 988 автомобилей.
Сообщается, что для удобства пользователей паркинга на "Выдубичах" уже устроено наружное освещение, транспортное и пешеходное ограждение, два безопасных пешеходных перехода, нанесено вертикальную и горизонтальную дорожную разметку, установлена навигация, проложено оптоволокно и в ближайшее время будет установлено 10 камер видеонаблюдения. Сейчас завершается оборудование входных групп КПП и шлагбаумов.
Отмечается, что обустраивая перехватывающие паркинги, город предоставляет водителям разумную альтернативу: оставить свой автомобиль на площадке и продолжать движение общественным транспортом. Это позволит разгрузить центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице.
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