Біля Верховної Ради провалився асфальт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. На вулиці Грушевського, навпроти Верховної Ради, через аварію на водопроводі провалився асфальт. Про це повідомляє КП "ШЕУ Печерського району" КП "Київавтодору", передає УНН.
"Чергова аварія на інженерних мережах ПрАТ "АК "Київводоканал" призвела до пошкодження дорожнього покриття на вул. Михайла Грушевського ріг вул. Шовковична", – йдеться в повідомленні.
Комунальники виявили руйнування дорожнього покриття, що виникло через прорив трубопроводу під проїжджою частиною вул. Михайла Грушевського, 20.
"В результаті аварії на інженерних мережах на проїжджій частині утворився провал асфальтобетонного покриття", - додали у КП.
Наразі плануються ремонтні роботи з ліквідації аварії.
Як повідомляв УНН, зранку у Києві через затори на дорогах було помітне значне ускладнення руху транспорту.
Нагадаємо, нещодавно на Березняках у Києві прорвало трубу під тиском, через що утворився струмінь води назовні.