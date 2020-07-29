Возле Верховной Рады провалился асфальт
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. На улице Грушевского, напротив Верховной Рады, из-за аварии на водопроводе провалился асфальт. Об этом сообщает КП "ДЭУ Печерского района" КП "Киевавтодор", передает УНН.
"Очередная авария на инженерных сетях ЧАО "АК "Киевводоканал" привела к повреждению дорожного покрытия на ул. Михаила Грушевского на углу ул. Шелковичная ", - говорится в сообщении.
Коммунальщики обнаружили разрушение дорожного покрытия, возникшие из-за прорыва трубопровода под проезжей частью ул. Михаила Грушевского, 20.
"В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия", - добавили в КП.
Сейчас планируются ремонтные работы по ликвидации аварии.
Как сообщал УНН, утром в Киеве из-за пробок на дорогах было заметно значительное затруднение движения транспорта.
Напомним, недавно на Березняках в Киеве прорвало трубу под давлением, из-за чего образовался поток воды наружу.