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19 березня, 18:42 • 83731 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 126760 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 111067 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 125749 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 130932 перегляди

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Зранку Київ стоїть у заторах

Зранку Київ стоїть у заторах

Київ • УНН

 • 14707 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Станом на 8:15 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, у заторах стоїть проспект Перемоги, вулиця Жилянська, вулиця Вадима Гетьмана, вулиця Олени Теліги, вулиця Дегтярівська, проспект Валерія Лобановського, Голосіївський проспект, вулиця Васильківська, Набережне шосе, вулиця Набережно-Хрещатицька та вулиця Богатирська.

Також ускладнено рух на Великій Окружній дорозі, бульварі Дружби Народів, бульварі Тараса Шевченка, Нижньому Валі та вулиці Кирилівській.

Зазначимо, що на проспекті Леся Курбаса та проспекті Степана Бандери частково обмежений рух.

На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, Новоросійська площа та вулиця Миропільська.

Ускладнено рух на Південному, Дарницькому та Русанівському мостах у напрямку правого берега.

Нагадаємо, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,68 грн/долар.

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