Зранку Київ стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Станом на 8:15 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть проспект Перемоги, вулиця Жилянська, вулиця Вадима Гетьмана, вулиця Олени Теліги, вулиця Дегтярівська, проспект Валерія Лобановського, Голосіївський проспект, вулиця Васильківська, Набережне шосе, вулиця Набережно-Хрещатицька та вулиця Богатирська.
Також ускладнено рух на Великій Окружній дорозі, бульварі Дружби Народів, бульварі Тараса Шевченка, Нижньому Валі та вулиці Кирилівській.
Зазначимо, що на проспекті Леся Курбаса та проспекті Степана Бандери частково обмежений рух.
На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, Новоросійська площа та вулиця Миропільська.
Ускладнено рух на Південному, Дарницькому та Русанівському мостах у напрямку правого берега.
Нагадаємо, офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,68 грн/долар.