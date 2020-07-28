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19 березня, 18:42 • 49453 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 102466 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102154 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117753 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 124156 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120459 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156436 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125135 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124822 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123939 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,68 грн/долар

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,68 грн/долар

Київ • УНН

 • 15834 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. На 29 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,68 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.685100 грн за долар;

32.453900 грн за євро;

0.382090 грн за російський рубль;

35.677800 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 28 липня курс фунта — зріс, решти валют — знизився.

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