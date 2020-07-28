Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,68 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. На 29 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,68 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.685100 грн за долар;
32.453900 грн за євро;
0.382090 грн за російський рубль;
35.677800 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 28 липня курс фунта — зріс, решти валют — знизився.