Официальный курс гривны установлен на уровне 27,68 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. На 29 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,68 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.685100 грн за доллар;
32.453900 грн за евро;
0.382090 грн за российский рубль;
35.677800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 28 июля курс фунта — вырос, остальным валютам — снизился.