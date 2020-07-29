Утром Киев стоит в пробках

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 20842 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 34530 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 106945 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 116166 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120240 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 156456 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118279 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 145858 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102921 просмотра

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Утром Киев стоит в пробках

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КИЕВ. 29 июля. УНН. По состоянию на 8:15 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, в пробках стоит проспект Победы, улица Жилянская, улица Вадима Гетьмана, улица Елены Телиги, улица Дегтяревская, проспект Валерия Лобановского, Голосеевский проспект, улица Васильковская, Набережное шоссе, улица Набережно-Крещатицкая и улица Богатырская.

Также затруднено движение на Большой Окружной дороге, бульваре Дружбы Народов, бульваре Тараса Шевченко, Нижнем Валу и улице Кирилловской.

Отметим, что на проспекте Леся Курбаса и проспекте Степана Бандеры частично ограничено движение.

На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Новороссийска площадь и улица Миропольская.

Затруднено движение на Южном, Дарницком и Русановском мостах в направлении правого берега.

Напомним, официальный курс гривны установлен на уровне 27,68 грн/доллар.

Украинские Национальные Новости

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