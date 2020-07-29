Утром Киев стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. По состоянию на 8:15 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит проспект Победы, улица Жилянская, улица Вадима Гетьмана, улица Елены Телиги, улица Дегтяревская, проспект Валерия Лобановского, Голосеевский проспект, улица Васильковская, Набережное шоссе, улица Набережно-Крещатицкая и улица Богатырская.
Также затруднено движение на Большой Окружной дороге, бульваре Дружбы Народов, бульваре Тараса Шевченко, Нижнем Валу и улице Кирилловской.
Отметим, что на проспекте Леся Курбаса и проспекте Степана Бандеры частично ограничено движение.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Новороссийска площадь и улица Миропольская.
Затруднено движение на Южном, Дарницком и Русановском мостах в направлении правого берега.
Напомним, официальный курс гривны установлен на уровне 27,68 грн/доллар.