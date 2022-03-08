В Киеве ночь прошла спокойно - КГГА

Цитата

"В Киеве ночь прошла спокойно: работает вся инфраструктура и медицинская отрасль", - говорится в сообщении КГГА в Telegram.

Детали

В усиленном режиме работают больницы - они обеспечены всем, чтобы оказывать помощь жителям и раненым.

Работники коммунального сектора поддерживают работу теплосетей, водоотведения и т.д. В городе есть электричество, работает связь.

Транспорт работает с 8:00 до 19:00 в сокращенном составе лишь по отдельным маршрутам - как наземный транспорт, так и метрополитен. Многие люди, работающие в транспортной отрасли, задействованы в обороне столицы, и город благодарен за их вклад.

В Киеве также продолжает работать Гуманитарный штаб. Сейчас для его работы необходимы логистические партнеры и водители со своим транспортом грузоподъемностью от 1 тонны. Город призывает всех, кто имеет такую возможность, откликнуться.

Ранее

7 марта украинские военные сбили два самолета РФ – один над Киевом, а другой – в окрестностях.