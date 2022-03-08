В Киеве ночь прошла спокойно - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Киеве ночь прошла спокойно, работает медицинская отрасль, вся инфраструктура. Об этом во вторник, 8 марта, сообщили в КГГА, пишет УНН.
Цитата
"В Киеве ночь прошла спокойно: работает вся инфраструктура и медицинская отрасль", - говорится в сообщении КГГА в Telegram.
Детали
В усиленном режиме работают больницы - они обеспечены всем, чтобы оказывать помощь жителям и раненым.
Работники коммунального сектора поддерживают работу теплосетей, водоотведения и т.д. В городе есть электричество, работает связь.
Транспорт работает с 8:00 до 19:00 в сокращенном составе лишь по отдельным маршрутам - как наземный транспорт, так и метрополитен. Многие люди, работающие в транспортной отрасли, задействованы в обороне столицы, и город благодарен за их вклад.
В Киеве также продолжает работать Гуманитарный штаб. Сейчас для его работы необходимы логистические партнеры и водители со своим транспортом грузоподъемностью от 1 тонны. Город призывает всех, кто имеет такую возможность, откликнуться.
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7 марта украинские военные сбили два самолета РФ – один над Киевом, а другой – в окрестностях.