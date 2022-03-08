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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 150 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Києві ніч минула спокійно - КМДА

У Києві ніч минула спокійно - КМДА

Київ • УНН

 • 138083 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. У Києві ніч минула спокійно, працює медична галузь, вся інфраструктура. Про це у вівторок, 8 березня, повідомили у КМДА, пише УНН.

Цитата

"У Києві ніч пройшла спокійно: працює вся інфраструктура та медична галузь", - йдеться у повідомленні КМДА у Telegram.

Деталі

У посиленому режимі працюють лікарні – вони забезпечені усім, щоб надавати допомогу мешканцям та пораненим.

Працівники комунального сектору підтримують роботу тепломереж, водовідведення тощо. У місті є електрика, працює зв’язок.

Транспорт працює з 8:00 до 19:00 у скороченому складі лише за окремими маршрутами – як наземний транспорт, так і метрополітен. Багато людей, які працюють у транспортній галузі, задіяні в обороні столиці, і місто вдячне за їхній внесок.

У Києві також продовжує працювати Гуманітарний штаб. Зараз для його роботи необхідні логістичні партнери та водії зі своїм транспортом вантажопідйомністю від 1 тонни. Місто закликає усіх, хто має таку можливість, відгукнутися.

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