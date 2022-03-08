У Києві ніч минула спокійно - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Києві ніч минула спокійно, працює медична галузь, вся інфраструктура. Про це у вівторок, 8 березня, повідомили у КМДА, пише УНН.
Цитата
"У Києві ніч пройшла спокійно: працює вся інфраструктура та медична галузь", - йдеться у повідомленні КМДА у Telegram.
Деталі
У посиленому режимі працюють лікарні – вони забезпечені усім, щоб надавати допомогу мешканцям та пораненим.
Працівники комунального сектору підтримують роботу тепломереж, водовідведення тощо. У місті є електрика, працює зв’язок.
Транспорт працює з 8:00 до 19:00 у скороченому складі лише за окремими маршрутами – як наземний транспорт, так і метрополітен. Багато людей, які працюють у транспортній галузі, задіяні в обороні столиці, і місто вдячне за їхній внесок.
У Києві також продовжує працювати Гуманітарний штаб. Зараз для його роботи необхідні логістичні партнери та водії зі своїм транспортом вантажопідйомністю від 1 тонни. Місто закликає усіх, хто має таку можливість, відгукнутися.
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