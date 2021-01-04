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В Киеве нетрезвая водитель на Mercedes протаранила металлический забор

Киев • УНН

 • 14309 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Киеве нетрезвая водитель на проспекте Леся Курбаса не справилась с управлением автомобиля и въехала в металлическое ограждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города Киева.

В Киеве нетрезвая водитель на Mercedes протаранила металлический забор

"... патрульные получили вызов на проспект Леся Курбаса по поводу ДТП. Водитель автомобиля Mercedes не справилась с управлением и совершила наезд на металлическое ограждение. Женщину осмотрели врачи, к счастью, в медицинской помощи она не нуждалась. Патрульные обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина согласилась пройти осмотр на состояние опьянения с помощью алкотестера. Прибор показал положительный результат - 0,55 промилле.

На водитель патрульные составили протоколы по ч.1 Ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), и Ст.124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), а также постановление по Ст.126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП.

Напомним, в Украине за прошедшую неделю, с 28 декабря по 3 января, патрульные полицейские составили более 1,3 тыс. админпротоколов за управление водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

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