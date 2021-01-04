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У Києві нетвереза водійка на Mercedes протаранила металевий паркан

Київ • УНН

 • 14309 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Києві нетвереза водійка не впоралася на проспекті Леся Курбаса з керуванням автомобіля та в’їхала у металеву огорожу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції міста Києва.

У Києві нетвереза водійка на Mercedes протаранила металевий паркан

"…патрульні отримали виклик на проспект Леся Курбаса з приводу ДТП. Водійка автомобіля Mercedes не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на металеву огорожу. Жінку оглянули лікарі, на щастя, медичної допомоги вона не потребувала. Патрульні виявили у кермувальниці явні ознаки алкогольного сп'яніння", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що жінка погодилася пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотестеру. Прилад показав позитивний результат — 0,55 проміле.

На водійку патрульні склали протоколи за ч.1 Ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), та Ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), а, також, постанову за Ст.126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

Нагадаємо, в Україні за минулий тиждень, з 28 грудня до 3 січня, патрульні поліцейські склали понад 1,3 тис. адмінпротоколів за керування водіями транспортними засобами у стані сп'яніння.

Українські Національні Новини

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