В Киеве не фиксируют значительного загрязнения воздуха

Цитата

"На 08:00 9 ноября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий. Радиационный фон – в норме", - сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА.

Детали

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на Харьковском шоссе общий индекс качества воздуха – 48 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по улице Архитектора Вербицкого общий индекс качества воздуха – 35 (низкий уровень загрязненности). В то же время, наблюдается локальное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода, указывают в КГГА.

Справочно

Общий индекс качества воздуха (CAQI, Common Air Quality Index) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей: PM2.5 и PM10 (доли пыли), SO2 (диоксид серы), NO2 (диоксид азота), ОС (приземный озон), CO (оксид углерода). Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.