У Києві не фіксують значного забруднення повітря

Цитата

"Станом на 08:00 9 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон – у нормі", - повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

Деталі

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря на Харківському шосе загальний індекс якості повітря – 48 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря на вулиці Архітектора Вербицького загальний індекс якості повітря – 35 (низький рівень забрудненості). Водночас спостерігається локальне перевищення гранично допустимої концентрації сірководню, вказують у КМДА.

Довідково

Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), ОЗ (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.