У Києві не фіксують значного забруднення повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Києві станом на ранок 9 листопада рівень забрудненості повітря низький, радіаційний фон перебуває в нормі, повідомили у КМДА, пише УНН.
Цитата
"Станом на 08:00 9 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон – у нормі", - повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.
Деталі
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря на Харківському шосе загальний індекс якості повітря – 48 (низький рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря на вулиці Архітектора Вербицького загальний індекс якості повітря – 35 (низький рівень забрудненості). Водночас спостерігається локальне перевищення гранично допустимої концентрації сірководню, вказують у КМДА.
Довідково
Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), ОЗ (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.