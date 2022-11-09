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У Києві не фіксують значного забруднення повітря

У Києві не фіксують значного забруднення повітря

Київ • УНН

 • 451700 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Києві станом на ранок 9 листопада рівень забрудненості повітря низький, радіаційний фон перебуває в нормі, повідомили у КМДА, пише УНН.

Цитата

"Станом на 08:00 9 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон – у нормі", - повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

Деталі

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря на Харківському шосе загальний індекс якості повітря – 48 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря на вулиці Архітектора Вербицького загальний індекс якості повітря – 35 (низький рівень забрудненості). Водночас спостерігається локальне перевищення гранично допустимої концентрації сірководню, вказують у КМДА.

Довідково

Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), ОЗ (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

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