В Киеве больше всего случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в двух левобережных районах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Больше всего случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки в Киеве зафиксировали в Дарницком и Днепровском районах - по 48 случаев. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает УНН.
"Больше всего случаев заболевания (за сутки коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) обнаружили: в Дарницком и Днепровском районах - по 48, в Святошинском - 35, в Печерском и Соломенском районах - по 33 случая", - рассказал Кличко.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.