В Киеве больше всего случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в двух левобережных районах

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Больше всего случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки в Киеве зафиксировали в Дарницком и Днепровском районах - по 48 случаев. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает УНН.