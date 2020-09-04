У Києві найбільше випадків COVID-19 за добу зафіксовано у двох лівобережних районах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Найбільше випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу у Києві зафіксували у Дарницькому і Дніпровському районах – по 48 випадків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає УНН.
"Найбільше випадків захворювання (за добу на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) виявили: у Дарницькому і Дніпровському районах – по 48, у Святошинському – 35, у Печерському і Солом'янському районах – по 33 випадки", - розповів Кличко.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.