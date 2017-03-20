В Киеве напали на инкассаторов, объявлен план "Перехват"

"К автомобилю частной охраны подбежали четыре человека, разбили водительское и задние пассажирские окна. На момент нападения в машине находилось три человека", - сказала О.Блищик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прокуратура готовит ходатайство в РФ о выдаче подозреваемого в убийстве инкассаторов

По ее словам, один из злоумышленников ударил мужчину, который сидел на заднем сиденье, и забрал сумку с деньгами. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

"Полиция проводит осмотр места происшествия, опрашивает свидетелей и очевидцев, проводятся первоочередные оперативные и следственные действия. Уголовное производство начато по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - отметила О.Блищик.

Она добавила, что в столице введен план "Перехват".

По ее словам, правоохранители разыскивают автомобиль "Мерседес" темного цвета.