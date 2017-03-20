В Киеве напали на инкассаторов, объявлен план "Перехват"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Злоумышленники в Святошинском районе Киева на проспекте Победы в 16:00 разбили стекло в автомобиле и забрали из салона сумку с деньгами. Сумма ущерба устанавливается. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер ГУ ЧНП в Киеве Оксана Блищик, передает УНН.
"К автомобилю частной охраны подбежали четыре человека, разбили водительское и задние пассажирские окна. На момент нападения в машине находилось три человека", - сказала О.Блищик.
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По ее словам, один из злоумышленников ударил мужчину, который сидел на заднем сиденье, и забрал сумку с деньгами. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
"Полиция проводит осмотр места происшествия, опрашивает свидетелей и очевидцев, проводятся первоочередные оперативные и следственные действия. Уголовное производство начато по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - отметила О.Блищик.
Она добавила, что в столице введен план "Перехват".
По ее словам, правоохранители разыскивают автомобиль "Мерседес" темного цвета.