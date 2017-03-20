У Києві напали на інкасаторів, оголошено план "Перехоплення"

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Зловмисники у Святошинського районі Києва на проспекті Перемоги о 16-й годині розбили скло в автомобілі та забрали із салону сумку із грішми. Сума збитків встановлюється. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця ГУ НП у місті Києві Оксана Блищик, передає УНН.

“До автомобіля приватної охорони підбігли четверо осіб, розбили водійське та задні пасажирські вікна. На момент нападу в авто перебувало троє осіб”, — сказала О.Блищик.

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За її словами, один із зловмисників вдарив чоловіка, який сидів на задньому сидінні, і забрав сумку із грішми. Сума завданих збитків встановлюється.

“Поліція проводить огляд місця події, опитує свідків та очевидців, проводяться першочергові оперативні та слідчі дії. Кримінальне провадження розпочате за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України”, — зазначила О.Блищик.

Вона додала, що у столиці введено план “Перехоплення”.

За її словами, правоохоронці розшукують автомобіль “Мерседес” темного кольору.

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