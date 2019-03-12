В Киеве пытались обокрасть платежный терминал
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Киеве двух ранее судимых мужчины подозревають в попытке похитить деньги из платежного терминала с помощью фомки. Неподалеку от места преступления их задержали правоохранители. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Так, в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что двое неизвестных пытаются взломать терминал на улице Миропольской. По словам начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, злоумышленники пытались похитить деньги из платежного терминала с помощью инструмента фомки.
"Местный житель увидел двух неизвестных, которые "крутились" возле терминала. Он вызвал полицию и предоставил приметы. Заметив автомобиль патрульных, злоумышленники выбросили орудие преступления и пытались сбежать. Неподалеку от места совершения правонарушения полицейские задержали похожих по описанию двух мужчин. Ими оказались 33-летние жители столицы, ранее судимые за кражи и грабежи", - отметил Кузьмин.
Досудебное следствие продолжается. За содеянное подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, в Запорожье неизвестные повредили банкомат, пытаясь его взорвать, однако деньги забрать не смогли.
Как сообщал УНН, за год несовершеннолетние совершили около 600 краж из торговых точек.