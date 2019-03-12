У Києві намагалися обікрасти платіжний термінал
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Києві двох раніше судимих чоловіків підозрюють у спробі викрасти гроші з платіжного терміналу за допомогою фомки. Неподалік від місця злочину їх затримали правоохоронці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.
Так, до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих намагаються зламати термінал на вулиці Миропільській. За словами начальника Дніпровського управління поліції Олександра Кузьміна, зловмисники намагалися викрасти гроші з платіжного терміналу за допомогою інструменту фомки.
"Місцевий житель побачив двох невідомих, які "крутилися" біля терміналу. Він викликав поліцію та надав прикмети. Помітивши автомобіль патрульних, зловмисники викинули знаряддя злочину та намагалися втекти. Неподалік від місця вчинення правопорушення поліцейські затримали схожих за описом двох чоловіків. Ними виявилися 33-річні жителі столиці, раніше судимі за крадіжки та грабежі", – зазначив Кузьмін.
Досудове слідство триває. За скоєне підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Запоріжжі невідомі пошкодили банкомат, намагаючись його підірвати, однак гроші забрати не змогли.
Як повідомляв УНН, за рік неповнолітні вчинили майже 600 крадіжок з торговельних точок.