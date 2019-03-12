У Києві намагалися обікрасти платіжний термінал

КИЇВ. 12 березня. УНН. У Києві двох раніше судимих чоловіків підозрюють у спробі викрасти гроші з платіжного терміналу за допомогою фомки. Неподалік від місця злочину їх затримали правоохоронці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.