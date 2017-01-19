В Киеве на улице Грушевского произошло столкновение между активистами и правоохранителями
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Киеве представители "Организации украинских националистов", "Правого сектора" и "Белого молота", которые в столице устроили марш в память о событиях Революции достоинства, устроили схватку с сотрудниками правоохранительных органов, передает УНН со ссылкой на сообщение видео на странице Виталия Грузинова.
Так, на пересечении Парковой аллеи и улицы Грушевского, где на Крещение в 2014 году участники революции жгли покрышки с целью помешать продвижению силовиков, активисты начали посреди дороги поливать бензином принесенные ими автомобильные покрышки.
В это время со стороны стадиона им. Лобановского двинулась колонна правоохранителей, которая оперативно вмешалась в ситуацию и предупредила действия митингующих.
В свою очередь активисты бросили покрышки и с криками "Ганьба" начали бросать в стражей порядка камни, палки и петарды.
После непродолжительной схватки, стороны разошлись на некоторое расстояние.
Напомним, 19 января группа активистов в центре Киева подорвала петарду и двинулась в направлении Верховной Рады.