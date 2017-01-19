У Києві на вулиці Грушевського сталась сутичка між активістами та правоохоронцями
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У Києві представники "Організації українських націоналістів", "Правого сектора" і "Білого молота", які у столиці влаштували марш у пам'ять про події Революції гідності, влаштували сутичку зі співробітниками правоохоронних органів, передає УНН із посиланням на повідомлення відео на сторінці Віталія Грузинова.
Так, на перетині Паркової алеї та вулиці Грушевського, де на Водохреще в 2014 році учасники революції палили покришки з метою перешкодити просуванню силовиків, активісти почали посеред дороги поливати бензином принесені ними автомобільні покришки.
У цей час з боку стадіону ім. Лобановського рушила колона правоохоронців, яка оперативно втрутилась у ситуацію і попередила дії мітингувальників.
У свою чергу активісти кинули покришки і з криками "Ганьба" почали жбурляти в правоохоронців каміння, палиці та петарди.
Після нетривалої сутички, сторони розійшлись на деяку відстань.
Нагадаємо, 19 січня група активістів у центрі Києва підірвала петарду та рушила у напрямку Верховної Ради.