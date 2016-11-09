В Киеве на обновление учреждений культуры выделили более 75 млн грн

По словам заместителя главы Киевской городской государственной администрации Анны Старостенко, в этом году впервые за последние годы выделено более 50 миллионов гривен на обновление материально-технической базы учреждений культуры и почти 26,5 миллионов на их капитальный ремонт. А.Старостенко также добавила, что в сравнении с прошлым годом средняя заработная плата работников культуры увеличилась на 26%.

"За эти годы мы хорошо с вами поработали. Мы возобновили работу кинотеатров "Луч" и "Октябрь" и продолжаем модернизацию кинотеатров коммунальной собственности. Пополнили фонды публичных библиотек почти на 1,6 млн грн. Закупили музыкальных инструментов в Киевский институт музыки им. Глиера. В этом году не осталось без внимания и финансовой поддержки ни одно учреждение культуры Киева", - отметила А.Старостенко.

Среди наиболее ярких примеров изменений в культурной сфере города заместитель городского головы КГГА привела завершение долгостроя помещения Киевского академического драматического театра на Подоле, который строился с 1993-го года и который планируется завершить уже ко Дню театра весной 2017 года.