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15 марта, 19:03 • 113324 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161156 просмотра

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15 марта, 13:22 • 134711 просмотра

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15 марта, 12:52 • 111162 просмотра

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В Киеве на обновление учреждений культуры выделили более 75 млн грн

В Киеве на обновление учреждений культуры выделили более 75 млн грн

Киев • УНН

 • 8983 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В 2016 году в Киеве на обновление учреждений культуры выделили более 75 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

По словам заместителя главы Киевской городской государственной администрации Анны Старостенко, в этом году впервые за последние годы выделено более 50 миллионов гривен на обновление материально-технической базы учреждений культуры и почти 26,5 миллионов на их капитальный ремонт. А.Старостенко также добавила, что в сравнении с прошлым годом средняя заработная плата работников культуры увеличилась на 26%.

"За эти годы мы хорошо с вами поработали. Мы возобновили работу кинотеатров "Луч" и "Октябрь" и продолжаем модернизацию кинотеатров коммунальной собственности. Пополнили фонды публичных библиотек почти на 1,6 млн грн. Закупили музыкальных инструментов в Киевский институт музыки им. Глиера. В этом году не осталось без внимания и финансовой поддержки ни одно учреждение культуры Киева", - отметила А.Старостенко.

Среди наиболее ярких примеров изменений в культурной сфере города заместитель городского головы КГГА привела завершение долгостроя помещения Киевского академического драматического театра на Подоле, который строился с 1993-го года и который планируется завершить уже ко Дню театра весной 2017 года.

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Киев

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