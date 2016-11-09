У Києві на оновлення закладів культури виділили понад 75 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У 2016 році в Києві на оновлення закладів культури виділили понад 75 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Ганни Старостенко, цьогоріч уперше за останні роки виділено понад 50 мільйонів гривень на оновлення матеріально-технічної бази закладів культури та майже 26,5 мільйонів на їх капітальний ремонт. Г.Старостенко також додала, що в порівнянні з минулим роком середня заробітна плата працівників культури збільшилася на 26%.
“За ці роки ми добре з вами попрацювали. Ми відновили роботу кінотеатрів „Промінь“ та „Жовтень“ і продовжуємо модернізацію кінотеатрів комунальної власності. Поповнили фонди публічних бібліотек майже на 1,6 млн грн. Закупили музичних інструментів у Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра. Цього року не залишився без уваги і фінансової підтримки жоден заклад культури Києва”, — зазначила Г.Старостенко.
Серед найбільш яскравих прикладів змін у культурній сфері міста заступник міського голови КМДА привела завершення довгобуду приміщення Київського академічного драматичного театру на Подолі, що триває з 1993-го року і який планується завершити вже до Дня театру навесні 2017 року.