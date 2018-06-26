В Киеве на Крещатике развернули 38-метровый крымскотатарский флаг
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В Киеве огромный крымскотатарский флаг пронесли по Крещатику до Майдана Независимости, передает корреспондент УНН.
Длина крымскотатарского флага - 38 метров. Участие в шествии приняли десятки крымских татар.
Среди тех, кто присоединился к шествию - глава Меджлиса Рефат Чубаров.
Как сообщал УНН, мероприятия ко Дню крымскотатарского флага проводятся в разных регионах Украины и за рубежом.
Напомним, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что на сегодняшний день крымские татары практически не могут проводить какие-то массовые мероприятия на полуострове.