У Києві на Хрещатику розгорнули 38-метровий кримськотатарський прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. У Києві величезний кримськотатарський прапор пронесли Хрещатиком до Майдану Незалежності, передає кореспондент УНН.
Довжина кримськотатарського прапору - 38 метрів. Участь у ході взяли десятки кримських татар.
Серед тих, хто долучився до ході - голова Меджлісу Рефат Чубаров.
Як повідомляв УНН, заходи до Дня кримськотатарського прапора проводяться у різних регіонах України та за кордоном.
Нагадаємо, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров заявив, що на сьогоднішній день кримські татари практично не можуть проводити якісь масові заходи на півострові.