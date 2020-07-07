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В Киеве на фоне жары несколько повысился уровень загрязнения воздуха

В Киеве на фоне жары несколько повысился уровень загрязнения воздуха

Киев  •  УНН

 • 13776 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. В течение недели уровень загрязнения воздуха в Киеве несколько повысился из-за жары, наличия приземных инверсий в ночное время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"В течение недели уровень загрязнения воздуха в городе несколько повысился, чему способствовали жаркая погода, наличие приземных инверсий в ночное время", - говорится в сообщении.

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Так, с 30 июня по 4 июля 2020 года в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

  • взвешенных веществ (пыли) - в 1,0-1,2 раза на ул. Довженко, площадях Победы и Бессарабской, проспекте Победы;
  • диоксида серы - в 1,7-1,8 раза на ул. Скляренко; в 1,3-1,6 раза на площадях Бессарабской и Победы, проспекте Победы, ул. Каунасской, Демиевской площади и улицах Довженко, Попудренко, бульваре Леси Украинки;
  • диоксида азота - в 5,7-5,9 раза на ул. Инженера Бородина, Бессарабской площади, ул. Каунасской; в 5,0-5,4 раза на площадях Победы и Демиевской, ул. Скляренко; в 2,6-4,7 раза на всех других постах, за исключением проспекта Науки, 37, где превышений не выявлено;
  • формальдегида - в 2,9-3,6 раза - на площадях Бессарабской, Победы и Демеевской площади, ул. Скляренко; в 2,0-2,7 раза - на улицах Довженко, Попудренко, Каунасской, проспекте Победы, бульваре Леси Украинки.

Всего на 14-ти стационарных постах обсерватории с 30 июня по 4 июля 2020 года было отобрано и проанализировано 1440 проб воздуха.

Однако, учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие два дня, метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, отметили в обсерватории.

Ранее УНН сообщал, что большую часть Украины сегодня накроют дожди.

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