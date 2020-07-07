У Києві на фоні спеки дещо підвищився рівень забруднення повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Протягом тижня рівень забруднення повітря в Києві дещо підвищився через спекотну погоду, наявність приземних інверсій у нічні часи. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
"Протягом тижня рівень забруднення повітря в місті дещо підвищився, чому сприяли спекотна погода, наявність приземних інверсій у нічні часи", - йдеться у повідомленні.
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Так, з 30 червня по 4 липня 2020 року у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:
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- завислих речовин (пилу) – у 1,0-1,2 рази на вул. Довженка, площах Перемоги та Бессарабській, проспекті Перемоги;
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- діоксиду сірки – у 1,7-1,8 раза на вул. Скляренка; у 1,3-1,6 рази на площах Бессарабській і Перемоги, проспекті Перемоги, вул. Каунаській, Деміївській площі та вулицях Довженка, Попудренка, бульварі Лесі Українки;
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- діоксиду азоту – у 5,7-5,9 рази на вул. Інженера Бородіна, Бессарабській площі, вул. Каунаській; у 5,0-5,4 рази на площах Перемоги та Деміївській, вул. Скляренка; у 2,6-4,7 рази на усіх інших постах, за виключенням проспекту Науки, 37, де перевищень не спостерігалось;
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- формальдегіду – у 2,9-3,6 рази – на площах Бессарабській, Перемоги та Деміївській площі, вул. Скляренка; у 2,0-2,7 рази – на вулицях Довженка, Попудренка, Каунаській, проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки.
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Усього на 14-ти стаціонарних постах обсерваторії з 30 червня по 4 липня 2020 року було відібрано та проаналізовано 1440 проб повітря.
Однак, враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі два дні, метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери, зазначили в обсерваторії.
Раніше УНН повідомляв, що більшу частину України сьогодні накриють дощі.